بعد خروج 21 طفلا.. الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف فلسطيني في غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي (فيديو)

رحّبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأول عملية إجلاء طبي لـ21 طفلًا مصابًا بالسرطان من قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح في 7 مايو/أيار الماضي، قائلة إن هناك أكثر من 10 آلاف فلسطيني بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج.

وخلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، قال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش إن هناك أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة، موضحًا أن 6 آلاف منهم يعانون من الصدمات، وأكثر من 2000 يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف “نحن بحاجة إلى إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى حتى تظل حياتهم آمنة”.

وفي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، بعملية الإجلاء الطبي من غزة.

وناشد غيبريسوس بتسهيل الإجلاء الطبي عبر المعابر الممكنة جميعها، بما في ذلك رفح وكرم أبو سالم، إلى مصر والضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن هناك إلى دول أخرى، كما طالب بعمليات إجلاء طبي مستدامة وآمنة، وفي الوقت المناسب، وشفافة ومنظمة.

وشدد على أن هؤلاء المرضى بحاجة عاجلة إلى رعاية متخصصة منقذة للحياة.

We welcome yesterday’s evacuation of 21 patients outside of #Gaza. This is the first since the Rafah crossing closure on 7 May.

Over 10,000 patients still need medical evacuations.

We appeal for facilitated medical evacuation via all possible routes, including Rafah and Karem… pic.twitter.com/A2o1zFD7UO

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2024