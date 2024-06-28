سياسة|فلسطين

حريق يمتد لقاعدة عسكرية إسرائيلية ومحاولات مكثفة للسيطرة عليه (فيديو)

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28/6/2024-|آخر تحديث: 28/6/202410:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اندلع حريق كبير في مستوطنة كفار عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وامتد إلى قاعدة “هتمار عتصيون” العسكرية القريبة، مما دفع أكثر من 20 فريقًا من الدفاع المدني إلى العمل بمساعدة 6 طائرات للإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ بأن الحريق امتد إلى المناطق الزراعية المجاورة، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماده داخل القاعدة وفي المناطق المجاورة.

وأشارت إلى أن معظم العاملين في القاعدة تم إجلاؤهم من المنطقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في النشاط العملياتي للقاعدة.

تحركات الجيش الإسرائيلي والشرطة

وتعمل فرق الإطفاء بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية على إخماد الحريق.

وتم نشر فرق إضافية لضمان السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

ولم يذكر الجيش أو وسائل إعلام إسرائيلية سبب الحادث، وما إذا كان بفعل فاعل أم بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

المصدر : الجزيرة مباشر