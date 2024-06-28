حريق يمتد لقاعدة عسكرية إسرائيلية ومحاولات مكثفة للسيطرة عليه (فيديو)

اندلع حريق كبير في مستوطنة كفار عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وامتد إلى قاعدة “هتمار عتصيون” العسكرية القريبة، مما دفع أكثر من 20 فريقًا من الدفاع المدني إلى العمل بمساعدة 6 طائرات للإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ بأن الحريق امتد إلى المناطق الزراعية المجاورة، وأن رجال الإطفاء يعملون على إخماده داخل القاعدة وفي المناطق المجاورة.

وأشارت إلى أن معظم العاملين في القاعدة تم إجلاؤهم من المنطقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في النشاط العملياتي للقاعدة.

שריפה התפשטה לתוך בסיס צבאי ליד כפר עציון. יותר מ-20 צוותי כיבוי אש בסיוע 6 מטוסים מנסים להשיג שליטה על האש@VeredPelman — כאן חדשות (@kann_news) June 28, 2024

تحركات الجيش الإسرائيلي والشرطة

وتعمل فرق الإطفاء بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية على إخماد الحريق.

وتم نشر فرق إضافية لضمان السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

ولم يذكر الجيش أو وسائل إعلام إسرائيلية سبب الحادث، وما إذا كان بفعل فاعل أم بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟