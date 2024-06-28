سرايا القدس تفجر عبوة “زلزال” بآلية عسكرية إسرائيلية شرقي غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “فيديو” يظهر لحظة تفجير عبوة ناسفة من طراز “زلزال” استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويُظهر “الفيديو”، الذي نشرته السرايا يوم الخميس 27 يونيو/حزيران 2024، انفجارًا كبيرًا نتج عن تفجير العبوة الناسفة التي تم زرعها على جانب الطريق.

وأكدت سرايا القدس أن التفجير تمّ في تمام الساعة 14:10 بالتوقيت المحلي، وأن العملية استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية متقدمة في حي الشجاعية.

ويُظهر “الفيديو” جانبًا من التحضيرات التي قام بها عناصر سرايا القدس لزرع العبوة الناسفة وتفجيرها عن بُعد، كما تضمن “الفيديو” مشاهد من آثار الانفجار والدمار الذي لحق بالمكان.