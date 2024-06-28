شاهد: القسام تقنص جنديا إسرائيليا في رفح.. وجيش الاحتلال يؤكد مقتله

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة لقنص جندي إسرائيلي في غزة.

ونشرت الكتائب، اليوم الجمعة، مشاهد لرصد الجندي وهو يسير فوق أحد المنازل غير مرتدٍ لزيه العسكري كله، قبل قنصه من أحد عناصر القسام.

وقالت في بيان إن مجاهدي كتائب القسام قنصوا الرقيب إيال شاينز فقتلوه في محيط مسجد الشيبلي شرق مدينة رفح.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي بالمعارك في جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن إيال شاينز (19 عاما) الجندي في الكتيبة 931 لواء ناحال، قُتل في معركة بجنوب قطاع غزة.

הותר לפרסום: סמל אייל שיינס, בן 19 מקיבוץ אפיק, לוחם בגדוד 931 בחטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/OFbP6nH4Ci — גלצ (@GLZRadio) June 28, 2024

وبحسب معطيات الجيش فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 668 بينهم 314 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في الـ27 من الشهر نفسه.