نظم مناصرون لفلسطين مظاهرة خلال المناظرة بين المرشحين الرئاسيين للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترمب.

ووقف المتظاهرون، مساء أمس الخميس، بالقرب من مبنى قناة “سي إن إن” الأمريكية في جورجيا بولاية أتلانتا، الذي كان يحتضن المناظرة.

وهتف المتظاهرون: “الحرية لفلسطين”، و”من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة”، ورفعوا لافتات تضامنية مع غزة، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوقف الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل، وهي أكبر داعم لها في العالم.

Hundreds have gathered in Atlanta to protest the debate between the two most unpopular presidential candidates in history. The people will make our voices heard: FREE PALESTINE! Ceasefire Now! https://t.co/Zt3EoX4pxL pic.twitter.com/oipA1KjP6F — DSA (@DemSocialists) June 28, 2024

ومساء الخميس، انطلقت المناظرة التاريخية بين بايدن وترمب، وناقشا العديد من الملفات من بينها العدوان على غزة.

وبينما تحدث بايدن عن خطته لإنهاء الحرب، وعن تعليقه قنابل ثقيلة لإسرائيل، اتهمه ترمب بالوقوف مع الجانب الفلسطيني وعدم ترك إسرائيل “تفعل ما تريد”.

ومن المقرر أن يلتقي المرشحان في مناظرة ثانية وأخيرة ستشرف عليها شبكة “إيه بي سي” في 10 سبتمبر/أيلول المقبل في استوديوهاتها بمدينة نيويورك.