نظم مناصرون لفلسطين مظاهرة خلال المناظرة بين المرشحين الرئاسيين للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترمب.

ووقف المتظاهرون، مساء أمس الخميس، بالقرب من مبنى قناة “سي إن إن” الأمريكية في جورجيا بولاية أتلانتا، الذي كان يحتضن المناظرة.

وهتف المتظاهرون: “الحرية لفلسطين”، و”من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة”، ورفعوا لافتات تضامنية مع غزة، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوقف الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل، وهي أكبر داعم لها في العالم.

Hundreds have gathered in Atlanta to protest the debate between the two most unpopular presidential candidates in history. The people will make our voices heard: FREE PALESTINE! Ceasefire Now! https://t.co/Zt3EoX4pxL pic.twitter.com/oipA1KjP6F

— DSA (@DemSocialists) June 28, 2024