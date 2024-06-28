سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: مظاهرة داعمة لفلسطين خلال مناظرة بايدن وترمب

مظاهرة داعمة لفلسطين خلال مناظرة بايدن وترامب التاريخية
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28/6/2024-|آخر تحديث: 28/6/202401:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظم مناصرون لفلسطين مظاهرة خلال المناظرة بين المرشحين الرئاسيين للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترمب.

ووقف المتظاهرون، مساء أمس الخميس، بالقرب من مبنى قناة “سي إن إن” الأمريكية في جورجيا بولاية أتلانتا، الذي كان يحتضن المناظرة.

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وهتف المتظاهرون: “الحرية لفلسطين”، و”من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة”، ورفعوا لافتات تضامنية مع غزة، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوقف الولايات المتحدة عن دعمها لإسرائيل، وهي أكبر داعم لها في العالم.

ومساء الخميس، انطلقت المناظرة التاريخية بين بايدن وترمب، وناقشا العديد من الملفات من بينها العدوان على غزة.

وبينما تحدث بايدن عن خطته لإنهاء الحرب، وعن تعليقه قنابل ثقيلة لإسرائيل، اتهمه ترمب بالوقوف مع الجانب الفلسطيني وعدم ترك إسرائيل “تفعل ما تريد”.

ومن المقرر أن يلتقي المرشحان في مناظرة ثانية وأخيرة ستشرف عليها شبكة “إيه بي سي” في 10 سبتمبر/أيلول المقبل في استوديوهاتها بمدينة نيويورك.

المصدر : الجزيرة مباشر