غزة.. المقاومة تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعمليات في حي الشجاعية

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في مناطق توغلها في القطاع المحاصر، وذلك في اليوم الـ266 من الحرب على غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في حي البرازيل شرقي مدينة رفح.

كما أعلنت القسام قصف تموضع لقوات الاحتلال في محور نتساريم برشقة صاروخية من طراز رجوم.

وبقذيفة “الياسين 105” أيضا، استهدفت القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شمالي القطاع.

سرايا القدس

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة، عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال تركزت غالبيتها في حي الشجاعية.

وقالت سرايا القدس، إنها استهدفت آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مسجد الهدى.

وبعبوة أرضية زُرعت مسبقًا، قالت سرايا القدس إنها دمرت آلية في شارع بغداد، وآلية أخرى في تل المنطار شرقي الشجاعية.

كما أعلنت سرايا القدس قصف جنود وآليات الاحتلال المتوغلة بالحي بقذائف الهاون، وأكدت أن مقاتليها أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات خاضتها في الحي.

وفي رفح، أعلنت السرايا السيطرة على مسيّرة استطلاع إسرائيلية، قالت إنها كانت تنفذ مهام استخبارية في سماء شرق رفح، جنوبي قطاع غزة.

شهداء الأقصى

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجمعة، تفجيرها آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية، وذلك عبر عبوة ناسفة، وأكدت وقوع من كانوا فيها “بين قتيل وجريح”.

وفي الشجاعية أيضًا، أطلقت الكتائب وابلًا من قذائف الهاون على ما قالت إنه تجمع لقوات الاحتلال وآلياته.

أما في رفح، فأعلنت الكتائب قصف القوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي المدينة برشقة صاروخية من نوع 107 وبقذائف هاون من العيار الثقيل.

وفي بيان منفصل، قالت كتائب شهداء الاقصى إنه خلال 24 ساعة الماضية نفذت عناصرها 11 مهمة، وذلك بخوض إشتباكات “ضارية” واستهداف تجمعات لآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم في قطاع غزة.

بالإضافة لاستهداف مقاتليها بقذيفة “آر بي جي” دبابة إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة “ما أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو”.