أكسيوس: واشنطن تطرح صياغة جديدة بمقترح وقف إطلاق النار في غزة

اقترحت الولايات المتحدة، صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مسعى لإبرام الاتفاق.

وذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي نقلًا عن 3 مصادر مطلعة -لم يسمها- أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل بشكل مكثف لإيجاد صيغة جديدة، بشأن بعض أجزاء مقترح وقف إطلاق النار لسد الفجوات بين حماس وإسرائيل.

U.S. proposed new language in effort to reach Gaza hostage-ceasefire deal https://t.co/kdA8Zql0o3

— Axios (@axios) June 29, 2024