الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، عن استهداف 4 سفن بالبحرين الأحمر والمتوسط، واحدة منها أمريكية، و3 انتهكت وفقها حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، إن القوات المسلحة (التابعة للجماعة) استهدفت بعدد من الطائرات المسيّرة السفينة “والير” النفطية بالبحر المتوسط، حيث كانت في طريقها إلى ميناء حيفا (الإسرائيلي)، وفق قوله.

وأشار إلى أن هذه العملية تمت بالاشتراك مع جماعة مسلحة عراقية تدعى المقاومة الإسلامية في العراق، من دون توضيح نتيجة هذا الاستهداف، أو الجهة المالكة للسفينة.

وأوضح سريع أن استهداف السفينة جاء لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف أن جماعته استهدفت كذلك السفينة “جوهانيس ماركيس” التابعة لشركة “ميرسك” (الدنماركية) بصاروخ مجنح أثناء إبحارها في البحر المتوسط، حيث حققت العملية هدفها بنجاح.

وذكر أن شركة “ميرسك” تُعد من أكثر الشركات الداعمة لإسرائيل، وأكثرها انتهاكًا لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، على حد قوله.

وتحدث سريع أيضًا عن استهداف جماعته السفينة “لواننس” في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيّرة، لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذكر أن السفينة أصيبت إصابة مباشرة، دون ذكر الجهة المالكة لها.

وأشار سريع إلى أنه تم كذلك استهداف السفينة “ديلونكس” الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية، وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو تل أبيب بشأن البيان الحوثي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر.

وتضامنًا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردًا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.