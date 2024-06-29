المقاومة تضرب مقر قيادة “فرقة غزة” الإسرائيلية وتقصف قوات متوغلة شرق رفح (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية، اليوم السبت مشاهد من قصف جنودها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق رفح جنوبي قطاع غزة، برشقة صاروخية.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصتها على تليغرام “مشاهد من استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في محور شرق رفح محيط مسجد عائشة برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وفي بيان آخر، قالت الكتائب “قصفنا تحشدات قوات العدو الصهيوني في محور وسط رفح محيط مول العرب برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل “.

ويطلق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 أو 12 صاروخا.

قصف مقر قيادة

من جانبها، نشرت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لـ”حركة المجاهدين الفلسطينيين”، عبر قناتها على تليغرام، مشاهد من قصف مقاتليها لمقر قيادة فرقة غزة في مستوطنة “ريعيم ” برشقة صاروخية.

وكانت الكتائب قد أعلنت أمس عن اشتباك مقاتليها المباشر “مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو في محور تقدم حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وقالت في بيان آخر “تمكن مجاهدونا بفضل الله من تفجير عبوة مضادة للدروع في دبابة صهيونية وإصابتها مع طاقمها بشكل مباشر في محور تقدم الشجاعية شرقي غزة”.