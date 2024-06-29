حماس تنفي حدوث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

قال إن التقارير تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الحركة

نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، مساء السبت، حدوث “تقدم حقيقي” في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت “لا جديد حقيقيا في مفاوضات وقف العدوان، وما يُنقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة، حتى توافق على الورقة الإسرائيلية كما هي دون تعديل عليها”.

وأضاف أن الموقف الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته “ما زال يتسم بالمراوغة والتهرب من استحقاق الاتفاق، فهم لا يزالون يرفضون الإقرار بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة”.

وقال حمدان إن الحركة “تتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلؤم كبير على تحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق، على الرغم من ترحيب حماس بما ورد في خطاب بايدن من تأكيد على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل والإعمار والتبادل، وعلى الرغم أيضا من ترحيب حماس بقرار مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن العالم “لم يسمع أي موافقة أو ترحيب من أي مسؤول في حكومة الاحتلال لا بخطاب بايدن أو بقرار مجلس الأمن، وكل ما قيل عن ذلك جاء على ألسنة المسؤولين في الإدارة الأمريكية”.

وأكد حمدان مجدَّدا أن حركة حماس “مستعدة للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وموقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل بشكل مكثف لإيجاد صيغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.