شاهد: استقبال حافل في الولايات المتحدة لطفل مصاب من غزة

بحفاوة بالغة، استقبلت الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة طفلا فلسطينيا مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصل الطفل آدم (8 سنوات) الذي فقد قدمه في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في قطاع غزة المحاصَر، صباح اليوم السبت، مطار دالاس بولاية تكساس لتلقي العلاج.

وقام عدد كبير من أفراد الجالية العربية والإسلامية باستقباله في المطار بالورود والهدايا، فضلًا عن رفع علم فلسطين ولافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

Dallas community welcoming Adam (8 years old), who came from Gaza after losing his leg in an Israeli drone attack on his house. pic.twitter.com/PoLPYgoPfE

