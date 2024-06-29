شاهد: استقبال حافل في الولايات المتحدة لطفل مصاب من غزة

بحفاوة بالغة، استقبلت الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة طفلا فلسطينيا مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووصل الطفل آدم (8 سنوات) الذي فقد قدمه في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في قطاع غزة المحاصَر، صباح اليوم السبت، مطار دالاس بولاية تكساس لتلقي العلاج.

ورود وهدايا

وقام عدد كبير من أفراد الجالية العربية والإسلامية باستقباله في المطار بالورود والهدايا، فضلًا عن رفع علم فلسطين ولافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

Dallas community welcoming Adam (8 years old), who came from Gaza after losing his leg in an Israeli drone attack on his house. pic.twitter.com/PoLPYgoPfE — Lou Rage (@lifepeptides) June 29, 2024

وخلال الأسابيع الماضية وصل عدد قليل من الأطفال الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بعد حملات للتبرع أطلقتها مؤسسات خيرية ومنظمات غير ربحية لمساعدة الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.