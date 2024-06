“شكّلت تهديدا وشيكا”.. الجيش الأمريكي يعلن تدمير 7 مسيّرات ومحطة تحكم للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تدمير سبع مسيرات ومحطة تحكم أرضية لجماعة الحوثي اليمنية، خلال 24 ساعة، فيما لم يصدر عن جماعة الحوثي أي تعقيب حتى الآن.

وقالت “سنتكوم” في بيان على منصّة إكس، إنّ الضربات نُفّذت لأنّ المسيّرات والمركبة “شكّلت تهديدا وشيكا لقوّات التحالف الأمريكي والسفن التجاريّة في المنطقة”.

وأشارت إلى أن “هذا السلوك الخبيث والمتهّور المستمر من جانب الحوثيّين المدعومين من إيران يُهدّد الاستقرار الإقليمي ويُعرّض للخطر حياة البحّارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن”، بحسب ما ذكر البيان.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، بينها “سفينة أمريكية وثلاث انتهكت حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل”.

وقبل ساعات من إعلان “سنتكوم” كان المتحدّث العسكري باسم الحوثيّين يحيى سريع قد أعلن مسؤوليّة الجماعة عن هجمات على سفينتَين في البحر الأحمر، بينهما ناقلة مواد كيميائية ترفع علم ليبيريا.

وبحسب ما ذكرت وكالة السلامة البحرية البريطانية، تمّ إطلاق خمسة صواريخ أمس الجمعة في اتّجاه هذه السفينة التي كانت موجودة حينها على بُعد نحو 150 ميلًا بحريا (277 كيلومترا) شمال غرب ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيّين.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، يشنّ الحوثيّون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن تجاريّة في البحر الأحمر وبحر العرب- يقولون إنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها- مؤكّدين أنّ ذلك يأتي دعما للفلسطينيّين في قطاع غزّة.

