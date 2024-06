عودة أسرى مدنيين إلى أوكرانيا وروسيا تهدد بـ”مواجهة مباشرة” بسبب مسيّرات أمريكية (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عودة 10 مدنيّين إلى أوكرانيا بعدما أفرجت عنهم السلطات الروسيّة، بينهم كاهنان ومسؤول محلّي.

من ناحية أخرى، هدّدت روسيا، الغرب بـ”مواجهة مباشرة” بسبب ما قالت إنه “تكثيف طلعات المسيّرات الأمريكية فوق البحر الأسود قبالة أوكرانيا”.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على منصّات التواصل الاجتماعي “نجحنا في إعادة عشرة آخرين من مواطنينا من الاعتقال الروسي”، وقال “أُفرج عنهم وعادوا إلى أوكرانيا”.

ومنذ اندلاع النزاع بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط، عام 2022، تُجري روسيا وأوكرانيا عمليّات تبادل منتظمة لجنود أسرى، لكنّ عودة مدنيّين “أمر نادر”.

والاتّفاق الذي لم تُعلن عنه موسكو بعد، تمّ التوصّل إليه بدعم من الفاتيكان، بحسب ما كشف الرئيس الأوكراني.

وكان المحتجزون المفرج عنهم قد اعتُقِلوا في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، وخمسة منهم اعتُقِلوا في بيلاروسيا، حليفة روسيا.

ولم يصرح زيلينسكي، بشأن شروط الاتفاق الذي تم بموجبه عودة الأسرى، ولم يكشف إذا كانت أوكرانيا قد أطلقت في المقابل سراح سجناء روس.

