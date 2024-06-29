“كمائن الموت”.. القسام تبث صور عمليات نوعية وتتوعد جيش الاحتلال بالمزيد (فيديو)

تنوّعت الكمائن التي نفذتها القسام على مدار 9 أشهر من العدوان

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مشاهد تتوعد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بما أسمته “كمائن الموت” في قطاع غزة.

وتضمّنت المشاهد التي نشرتها القسام، عدة كمائن سبق ونفذتها ضد جنود وآليات الاحتلال في مختلف مناطق التوغّل بأنحاء متفرقة من قطاع غزة، التي أوقعت فيها العديد من القتلى والمصابين.

وعلى مدار 9 أشهر من العدوان، تنوّعت الكمائن التي نفذتها القسام، ما بين استدراج للآليات ووضع عبوات متفجرة مسبقًا في الموقع، واستدراج جنود داخل أحد المباني ثم قصفه بالياسين 105 وغيره من القذائف فضلًا عن البنادق الآلية.

وتوثّق القسام، عبر كاميرات مخفية، غالبية الكمائن التي قامت بها على مدار الحرب.

واختتمت الكتائب المقطع المصور بعبارة لأبو عبيدة -المتحدث باسم القسام- “لن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله”.

قنص جندي إسرائيلي

وأمس الجمعة، نشرت كتائب القسام مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي في رفح.

وأظهرت المشاهد الجندي وهو يسير فوق أحد المنازل ولا يلبس زيه العسكري بالكامل، قبل قنصه من أحد أفراد القسام، فيما أكد جيش الاحتلال مقتل الجندي، وكشف عن هويته.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، التصدي لقوات الاحتلال في أي من مناطق التوغل بالقطاع، وذلك بالرغم من مرور 267 يومًا منذ بدء إسرائيل عدوانها المدمر على غزة.