مصر تنزل مساعدات جوية على غزة والسيسي يحذر من توسع الصراع “بشكل غير مسبوق”

جسر جوي إنساني بالتعاون مع الأردن ودول في التحالف الدولي

أعلن الجيش المصري عن إنزال مساعدات جوية لسكان قطاع غزة بالتعاون مع الأردن ودول في التحالف الدولي.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في صفحته على فيسبوك اليوم السبت.

وأوضحت الجيش في بيان، إن إرسال المساعدات جاء بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار “تكثيف جهود دعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لهم.

جسر جوي إنساني

وأضافت “واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي إنزال عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة”.

وأضاف البيان “يأتى ذلك تزامنا مع الجهود والمساعي المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.

ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك حدودًا مع قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري.

مصر تحذر من صراع أوسع

في سياق متصل، حذر السيسي، السبت، من انزلاق المنطقة إلى “صراع غير مسبوق”، مطالبا بتدخل دولي لمنع ذلك، وتكاتف الجهود لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وشدد الرئيس المصري، على “ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة”.

وجدد تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم “بالخطورة البالغة”.

ويواجه سكان قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية جراء نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر.