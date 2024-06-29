وزيرة خارجية ألمانيا: بدون “مكياج” سأبدو مثل حفار القبور

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن نفقات وزارتها على خدمات خبيرة تجميل (مكياج) ضد انتقادات واتهامات بإهدار أموال الضرائب بلا داعٍ.

وقالت الوزيرة في فعالية أجرتها شبكتي (RND) و(NDR )الألمانيتين، إنه عند الظهور على شاشة التلفزيون يتعين وضع “المكياج” بسبب الأضواء القوية “وإلا فإنك ستبدو مثل حفار القبور، لأنك رمادي بالكامل”.

وذكرت أنه خلال رحلاتها العديدة، ليس لديها وقت للبحث عن “خبيرة مكياج” في مكان السفر، موضحة أن هذا ينطبق بشكل خاص على الرحلات الخارجية.

لدواعي السفر

وقالت “لذلك فهذا أمر متعارف عليه – وبالمناسبة هذا موضوع مفضل للنقاش ليس فقط بالنسبة لي، بل النساء بوجه عام”.

وأوضحت الوزيرة أنه نظرًا لأنها تسافر كثيرًا وتؤدي مهامًا أيضًا أثناء الليل، يتم الدفع مقابل خدمات “المكياج” وفقًا لمقتضيات ظروف العمل، مؤكدة أن وزارة الخارجية تمتثل بذلك للوائح القانونية.

وبحسب بيانات سابقة من الوزارة، فإن تكلفة مرافقة خبيرة “مكياج” لأنالينا بيربوك خلال مواعيد التصوير والمقابلات التلفزيونية في الداخل والخارج عام 2022، بلغت 136.500 يورو من الأموال الضريبية.