وسط احتمال نشوب حرب مع إسرائيل.. جامعة الدول العربية تكشف موقفها من “حزب الله”

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم السبت، إن الجامعة لم تعد تسمي حزب الله (اللبناني) منظمة إرهابية.

وأوضح زكي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية المصرية غداة اختتام زيارته إلى بيروت “في قرارات الجامعة العربية (سابقا)، كان هناك تسمية لحزب الله أنه إرهابي، وكان ذلك موجودا في القرارات، وكان التواصل معه منقطعا تأسيسا على هذه القرارات”.

وأضاف “دول أعضاء في الجامعة (لم يسمها) توافقت على أن هذه الصيغة (حزب الله منظمة إرهابية) لا تُستخدم، فهذا فتح الطريق أمامنا لأن نتواصل”، في إشارة إلى لقاء مسؤولين بحزب الله خلال تلك الزيارة، من دون كشف تفاصيل.

وأرجع ذلك إلى أن هذه التسمية (حزب الله منظمة إرهابية) لم تعد موجودة، مؤكدا أن الجامعة العربية ليس لديها قوائم إرهابية، وليس هناك جهد مبذول منها لتسمية كيانات في هذا الاتجاه.

السفير/ حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، يختتم زيارة رسمية إلى #لبنان موفدا شخصيا من السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.https://t.co/mCbK6CkyL0 pic.twitter.com/90WrV6tpcV — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) June 28, 2024

وفي 11 من مارس/آذار 2016، صنفت جامعة الدول العربية حزب الله منظمة إرهابية، مع تحفظ لبناني عراقي، وطالبته بالتوقف عن نشر التطرف والطائفية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي.

وجاء ذلك التصنيف بعد أيام من تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وأمس الجمعة، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السفير حسام زكي زار بيروت والتقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجامعة العربية وحزب الله منذ أكثر من 10 سنوات.

وحسب بيان للجامعة العربية، أجرى زكي في زيارة بدأها الثلاثاء عددا من اللقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش (العماد جوزاف عون)، ومشاورات مع القيادات السياسية والبرلمانية شملت مختلف مكونات الطيف السياسي اللبناني، دون تسمية باقي من التقاهم.

وبحثت اللقاءات احتواء التصعيد الدائر في جنوبي لبنان مع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، وإنهاء الشغور الرئاسي اللبناني الممتد منذ أكثر من 19 شهرا.

استكمل المسؤول في #الجامعة_العربية، جولته أمس، والتقى رئيس تيار «#المردة» #سليمان_فرنجية في دارته في بنشعي وقائد الجيش #جوزيف_عون في اليرزة، لكنّ اللقاء الأبرز كان مع رئيس كتلة «#الوفاء_للمقاومة» النائب #محمد_رعد، وهو الاتصال الأول بين الجانبين منذ أكثر من عشر سنوات، سيّما أن… pic.twitter.com/QYx45ufEAK — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) June 28, 2024

ومنذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلَّف مئات بين شهيد وجريح في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.