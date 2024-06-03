أحد الجنود “تحوّل إلى أشلاء”.. القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين بمنزل بعد زرعه بالألغام (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد جديدة قالت إنها لإيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم أُعِد سابقا داخل أحد المنازل وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مساء الاثنين، عبر حسابها على تطبيق تلغرام، إن “مجاهديها بعد عودتهم من خطوط القتال وسط مخيم جباليا، أكدوا إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم أًعِد مسبقا داخل أحد المنازل بعبوة تلفزيونية ولغم (T6) من مخلفات العدو”.

وأضافت القسام أنه “فور دخول القوة للمنزل وتفتيشها لإحدى الغرف، انفجرت بهم العبوة التي قام المجاهدون بتشريكها، ما أوقع كامل القوة بين قتيل وجريح، وتحوّل أحد الجنود إلى أشلاء إثر الانفجار”.

معارك مع قوات الاحتلال بمخيم جباليا

كما بثت القسام مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت مقطعا مصورا تضمّن استهداف مقاتليها لعدد من آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في مخيم جباليا، كما تضمنت المشاهد لحظة إصابة الآليات بشكل مباشر.