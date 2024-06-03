ألمانيا.. قراءة أسماء أطفال غزة الشهداء في فعالية تخليدا لذكراهم (فيديو)

نظمت مجموعة من النساء في العاصمة الألمانية برلين فعالية لقراءة أسماء أطفال غزة من الشهداء الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقرأت المشاركات في الفعالية أسماء أكثر من 15 ألفا من الأطفال الشهداء، كما وضعن أحذية بعض الأطفال في طريق المارة بهدف لفت أنظار العالم إلى الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم.

في هذا السياق قال مايكل بارينبويم، وهو معلم موسيقى، “أعتقد أن قراءة أسماء الأطفال الشهداء بصوت مرتفع مهم للغاية، وهكذا يتم تكريم كل ضحية من الضحايا البالغ عددهم أكثر من 15 ألفًا بهذه الطريقة دون تردد”.

من جهتها، تحدثت ناديا فانكووينبيرغي، من منظمي الفعالية، قائلة “نظمنا هذا الحدث بهدف التعبير عن التعاطف وخيبة الأمل الكبيرة في ظل ما يحدث لهؤلاء الأطفال وأهاليهم”.

وتابعت ناديا “نريد أن نتقاسم التعاطف الإنساني معا، في الواقع نحن أردنا أن نفعل شيئًا لإظهار تضامن الكثير من الناس في ألمانيا، لا نحتاج للغضب والكلمات السياسية لا فائدة منها”.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمّرة خلّفت حتى الاثنين 36 ألفًا و479 شهيدًا، و82 ألفًا و777 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل تل أبيب حربها المدمرة على القطاع.