إسرائيل تعترض صاروخا قادما من جهة البحر الأحمر باتجاه إيلات (فيديو)

اعترضت إسرائيل، اليوم الاثنين، صاروخ أرض أرض قادمًا من جهة البحر الأحمر باستخدام منظومة سهم، عقب إطلاق صافرات الإنذار بمدينة إيلات الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: اعترضت الدفاعات الجوية من خلال نظام سهم حيتس صاروخ أرض أرض، كان في طريقه إلى إسرائيل من جهة البحر الأحمر، ولذلك تم تفعيل الإنذارات في منطقة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن الحادثة لم توقع أي إصابات.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخ، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

يذكر أن إيلات تعرضت لهجوم صاروخي متكرر من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

اختراق للمرة الأولى

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الـ20 من شهر مايو/أيار الماضي بأن صاروخ كروز أُطلق من اليمن اخترق، للمرة الأولى، أجواء إسرائيل وانفجر في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات.

وقال الجيش حينها، في بيان عبر منصة إكس: “متابعة لسقوط هدف جوي شمال مدينة إيلات مساء أمس الأول (الأحد)، فإن الحديث يدور عن صاروخ كروز قادم من البحر الأحمر سقط في منطقة مفتوحة بالمنطقة”.

وأضاف أن “الهدف كان تحت مراقبة سلاح الجو الإسرائيلي، ولم تقع إصابات أو أضرار، ويتم التحقيق في الحادث”.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن هذه كانت أول مرة تطلق فيها جماعة الحوثي اليمنية صاروخ كروز ويتمكن من اختراق أجواء إسرائيل والانفجار في شمال إيلات.

وأضافت أنه “منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت قوات الحوثيين صواريخ باتجاه إيلات، لكن اعترضتها أنظمة الدفاع بعيدا عن الأراضي الإسرائيلية”.

وأردفت: “في إحدى المرات، بعد اعتراض ناجح لنظام الدفاع “حيتس 3″، تم إطلاق طائرتين بدون طيار باتجاه إيلات، اعترض نظام باتريوت إحداهما، واصطدمت الأخرى بمدرسة، فألحقت بها أضرارا”.