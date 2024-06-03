سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

المقاومة في نابلس تستهدف جنود الاحتلال بعبوة متفجرة (فيديو)

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3/6/2024

رصد مواطن فلسطيني لحظة استهداف عناصر من المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، لسيارة عسكرية إسرائيلية في نابلس.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد المقاتلين للسيارة واستهدافها بعبوة محلية الصنع من مسافة قريبة في بلاطة البلد شرق نابلس.

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واندلعت مواجهات، فجر الاثنين، شرقي مدينة نابلس، بين عشرات الفلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي، خلال تأمينها اقتحام مستوطنين لمقام “قبر يوسف”، واستخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وداهم جيش الاحتلال عددا من أحياء نابلس الشرقية وفتش عدة منازل، ثم انسحب من المدينة.

وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس برفقة حافلات تقل مستوطنين.

كما تناقلت مقاطع تظهر مجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا المدينة من جهة جبل جرزيم وهم يمشون على الأقدام بين منازل الفلسطينيين.

ويوجد “قبر يوسف”، في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقامًا مقدسًا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

ويتزامن ذلك مع حرب إسرائيلية شرسة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حتى أمس الأحد 36 ألفًا و439 شهيدًا، و82 ألفًا و627 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل تل أبيب حربها المدمرة على القطاع.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر