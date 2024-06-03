المقاومة في نابلس تستهدف جنود الاحتلال بعبوة متفجرة (فيديو)

رصد مواطن فلسطيني لحظة استهداف عناصر من المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، لسيارة عسكرية إسرائيلية في نابلس.

وأظهرت المشاهد لحظة رصد المقاتلين للسيارة واستهدافها بعبوة محلية الصنع من مسافة قريبة في بلاطة البلد شرق نابلس.

واندلعت مواجهات، فجر الاثنين، شرقي مدينة نابلس، بين عشرات الفلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي، خلال تأمينها اقتحام مستوطنين لمقام “قبر يوسف”، واستخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وداهم جيش الاحتلال عددا من أحياء نابلس الشرقية وفتش عدة منازل، ثم انسحب من المدينة.

وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس برفقة حافلات تقل مستوطنين.

تغطية صحفية: مشاهد من اقتحام الاحتلال الواسع للمنطقة الشرقية في نابلس. pic.twitter.com/54QMFcz1dO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2024

كما تناقلت مقاطع تظهر مجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا المدينة من جهة جبل جرزيم وهم يمشون على الأقدام بين منازل الفلسطينيين.

تغطية صحفية: بعد فرض طوق أمني في المنطقة الشرقية بنابلس.. مستوطنون يقتحمون نابلس من جبل جرزيم باتجاه قبر يوسف لأداء طقوس تلمودية. pic.twitter.com/MfuBkWMim4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2024

ويوجد “قبر يوسف”، في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقامًا مقدسًا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

تغطية صحفية: لحظة استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في بلاطة البلد شرق نابلس. pic.twitter.com/ePdFfh1wXy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 2, 2024

ويتزامن ذلك مع حرب إسرائيلية شرسة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حتى أمس الأحد 36 ألفًا و439 شهيدًا، و82 ألفًا و627 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل تل أبيب حربها المدمرة على القطاع.