جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 أسرى في غزة (فيديو)

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بمقتل 4 أسرى واحتفاظ حركة حماس بجثثهم في قطاع غزة، وسط تصاعد احتجاجات أهالي الأسرى لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة أبنائهم أحياء.

وقال الجيش في بيان “أبلغ ممثلونا (الاثنين) عائلات حاييم بيري ويورام ميتسغر وعميرام كوبر ونداف بوبلويل، الذين اختُطفوا بوحشية في قطاع غزة، بأنهم لم يعودوا على قيد الحياة، وأن جثثهم محتجزة لدى حماس”.

وأوضح أن قرار تحديد وفاتهم استند إلى معلومات استخباراتية، مضيفا أن ظروف مقتلهم لا تزال قيد الفحص من كل المهنيين.

وتابع “يعمل الجيش الإسرائيلي بأساليب متنوعة لجمع المعلومات عن المختطفات والمختطفين المتبقين في قطاع غزة”.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن التقديرات تشير إلى أن الأربعة قُتلوا معا قبل بضعة أشهر في خان يونس، أثناء احتجازهم لدى حماس، وأثناء قيام قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات في المنطقة.

في السياق، أغلق أهالي الأسرى طريقا قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب، وطالبوا بإبرام صفقة تبادل فورية، بعد تأكيد جيش الاحتلال مقتل الأسرى الأربعة.

واعتصم المحتجون قبالة مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون إشعال الدولة وفعل كل شيء لإعادة من هم على قيد الحياة ومن ماتوا من الأسرى.

كما وصفوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ”القاتل”، وحمّلوه المسؤولية عن دم المختطفين، قائلين “دمهم في رقبتك وفي رقبة كل أعضاء مجلس الحرب”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن “كيبوتس نير عام” في بيان أن نداف بوبلويل (51 عاما) توفي في أسر حماس بغزة، وفق القناة 13 الإسرائيلية الخاصة.

كما أعلن “كيبوتس نير عوز” مقتل المحتجزين عميرام كوبر (85 عاما) ويورام ميتسغر (80 عاما) في غزة.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أعلنت حركة حماس وفاة بوبلويل الذي يحمل الجنسية البريطانية، في استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه قبل ذلك بشهر واحد.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت حماس مقتل بيري (75 عاما) وميتسغر وكوبر نتيجة لقصف إسرائيلي.

وحينئذ، قال أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام “بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف الصهيوني، ومنهم: حاييم بيري ويورام ميتسغر وعميرام كوبر”.

وسبق أن نشرت القسام فيديو للأسرى الثلاثة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ناشدوا فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل على إطلاق سراحهم.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري حماس وتل أبيب منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.