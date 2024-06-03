حزب الله يوثق تدمير مقر قيادة اللواء 769 لجيش الاحتلال بصواريخ بركان (فيديو)

بث الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية لـ”حزب الله” مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة اللواء 769 التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة “كريات شمونة” شمالي فلسطين المحتلة بصواريخ بركان ثقيلة.

وفي بيان له عبر منصة “تلغرام”، مساء الأحد، وثّق “حزب الله” ما قال إنه: “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء 769 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بصواريخ بركان ثقيلة”.

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق “حزب الله” صاروخ بركان نحو “معسكر جيبور” في مستوطنة كريات شمونة الشمالية، أسفر عن أضرار جسيمة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية): “حزب الله أطلق صباح اليوم صاروخ بركان، وأصاب معسكر جيبور، وهو مقر الفرقة 769 بمدينة كريات شمونة”.

والفرقة 769 في جيش الاحتلال مسؤولة عن تأمين الحدود في القطاع الشرقي بين لبنان إسرائيل.

وأشارت الإذاعة إلى وقوع أضرار جسيمة بالمعسكر، من دون الحديث عن إصابات بشرية.

وبثت حسابات إخبارية إسرائيلية على “تلغرام” “فيديوهات” قالت إنها مشاهد لسقوط صاروخ في معسكر جيبور، وأظهرت مقاطع “الفيديو” دمارًا كبيرًا داخله.

وفي الوقت نفسه، أعلن “حزب الله”، في بيان، استهداف ثكنة كريات شمونة مقابل الحدود اللبنانية، ما ‏أدى إلى اندلاع النيران في جزء منها.