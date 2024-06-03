سياسة|فلسطين

شاهد: لحظة قصف الاحتلال برجا سكنيا بمخيم البريج وسط قطاع غزة

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا في البريج ويسقط عشرات الشهداء والجرحى
مدة الفيديو 00 minutes 47 seconds
3/6/2024-|آخر تحديث: 3/6/202409:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف طائرات الاحتلال، الاثنين، برج المغاري السكني بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو عدد من المدنيين الفلسطينيين وهم يشيرون إلى الطائرات الإسرائيلية في السماء، قبل تدمير البرج وتسويته بالأرض عبر صاروخ إسرائيلي.

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ولم يُكشَف ما إذا كان البرج قد أُخلِي من سكانه قبل استهدافه. وتفرّق الناس وابعتدوا من المكان بعد إصابة البرج، هربا من المقذوفات التي قد تصيبهم.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر