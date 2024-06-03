شهداء الأقصى تستهدف قوات الاحتلال في غزة بالصواريخ وقذائف الهاون (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، مشاهد من عمليات استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور القتال في قطاع غزة بالصواريخ وقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من عمليات استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في محاور القتال بالصواريخ وقذائف الهاون”.

وكانت الكتائب قد أعلنت، أمس الأحد، أنها قصفت “القوات الصهيونية المتوغلة جنوب مخيم يبنا على الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح بصاروخين من نوع 107”.

كما نشرت مشاهد من “تجهيز وتربيض وإطلاق رشقة صاروخية قصفت بها موقع كيسوفيم العسكري”.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي حربا على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأحد 36439 شهيدا و82627 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لرئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.