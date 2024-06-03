شهيدان ومصابون في عملية خاصة لقوات الاحتلال في نابلس (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب 6 على الأقل في عملية خاصة لقوات المستعربين وجهاز الشاباك التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ومخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، استشهاد آدم صلاح الدين منصور فراج (23 عاما) ومعتز خالد صادق نابلسي (28 عاما)، مضيفة أن 6 إصابات بجروح متفاوتة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استشهاد “المقاتل المشتبك آدم صلاح فراج” من مخيم بلاطة “بعد اكتشافه قوة صهيونية خاصة والاشتباك معها دفاعًا عن مخيم بلاطة”.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت كتائب شهداء الأقصى في نابلس أنه تم اكتشاف “قوة خاصة صهيونية في شارع القدس”، وأنها تخوض معها اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس، عقب اكتشاف تسلل القوات الخاصة للمخيم.

وأظهر مقطع فيديو متداول أفرادا من قوات الاحتلال وهم يسحبون جثة الشهيد من على سطح أحد المباني، في حين أظهر مقطع آخر قوات الاحتلال وهي تعتقل مصابا من سيارة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن قوات المستعربين تمكنت من قتل “أحد كبار المطلوبين في نابلس” بعد التسلل إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس، واستهدافه داخل قاعة للمناسبات كان موجودا فيها.