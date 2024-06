محتجون يعتصمون بمدخل القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو ويهتفون ضد الحرب على غزة (فيديو)

اعتصم متظاهرون في ردهة القنصلية العامة لإسرائيل بالحي المالي في سان فرانسيسكو، صباح الاثنين، في محاولة للفت الانتباه إلى الحرب المستمرة في غزة.

وهتف الناشطون “فلسطين حرة” و”لا مزيد من المال للمذبحة التي تقوم بها إسرائيل”، ونادوا بإيقاف الحرب في غزة، كما رفعوا لافتات تقول “الصهيونية تقتل”، و”رفض الصهيونية لا يعني معاداة السامية”.

ووصفت سارا، المتحدثة باسم المجموعة المعتصمة، المتظاهرين بأنهم مجموعة متنوعة من اليهود وآخرين معادين للصهيونية.

وأضافت أن الاعتصام للضغط على رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي لم تدعو بوضوح إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء “كل الدعم لإسرائيل”، وفقا لسارة.

وقال مسؤولو شرطة سان فرانسيسكو إن الضباط وصلوا إلى مكان الاعتصام، بعد أن دخل عشرات المتظاهرين المبنى.

Nearly 100 anti genocide protesters have occupied the Israel Consulate in San Francisco for over an hour.

