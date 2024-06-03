سياسة|الولايات المتحدة

محتجون يعتصمون بمدخل القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو ويهتفون ضد الحرب على غزة (فيديو)

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3/6/2024-|آخر تحديث: 3/6/202411:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتصم متظاهرون في ردهة القنصلية العامة لإسرائيل بالحي المالي في سان فرانسيسكو، صباح الاثنين، في محاولة للفت الانتباه إلى الحرب المستمرة في غزة.

وهتف الناشطون “فلسطين حرة” و”لا مزيد من المال للمذبحة التي تقوم بها إسرائيل”، ونادوا بإيقاف الحرب في غزة، كما رفعوا لافتات تقول “الصهيونية تقتل”، و”رفض الصهيونية لا يعني معاداة السامية”.

ووصفت سارا، المتحدثة باسم المجموعة المعتصمة، المتظاهرين بأنهم مجموعة متنوعة من اليهود وآخرين معادين للصهيونية.

وأضافت أن الاعتصام للضغط على رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي لم تدعو بوضوح إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء “كل الدعم لإسرائيل”، وفقا لسارة.

وقال مسؤولو شرطة سان فرانسيسكو إن الضباط وصلوا إلى مكان الاعتصام، بعد أن دخل عشرات المتظاهرين المبنى.

 

وأكد مسؤولون أن الشرطة لم تقم بأي اعتقالات.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 118 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر : الجزيرة مباشر