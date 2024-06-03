“يا عالم يا ظالم”.. مشهد مؤثر من وداع شهداء مخيم البريج وسط قطاع غزة (فيديو)

بث ناشطون فلسطينيون على إنستغرام، مقطع فيديو مؤثرًا من وداع شهداء عائلة عقل الذين ارتقوا الليلة الماضية جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتظهر في المشاهد مسنّة فلسطينية وهي تبكي بحرقة أمام جثامين الشهداء قائلة “يا عالم يا ظالم، يا مجرمين يا ظلمة”.

وأضافت باكية “إيش ذنب الطفلة هذي، طفلة 4 شهور إيش ذنبها؟”، كما تظهر المشاهد انهيار شاب بالبكاء والصراخ تأثرًا بوداع أقاربه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن 6 من الأطفال والنساء استشهدوا وأصيب 15 آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا بمخيم البريج مساء أمس الأحد.

وأفادت مصادر صحية بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وفا، بأن الشهداء الستة استشهدوا جراء قصف منزل تملكه عائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى أمس الأحد 36 ألفًا و439 شهيدًا، و82 ألفًا و627 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.