سياسة|إسرائيل

إسرائيل.. مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في 80 موقعا والشرطة تهاجم المحتجين بينهم نائبة (فيديو)

“نحتاج قيادة جديدة.. انتخابات الآن”

المظاهرات ضد نتنياهو تعم إسرائيل والشرطة تعتدي على المتظاهرين
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30/6/2024-|آخر تحديث: 30/6/202403:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، في مناطق عدة، منها تل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “الآلاف تجمعوا عند ساحة كابلان وسط تل أبيب، في مظاهرة مركزية تنظم أسبوعيا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة”. كما تظاهر الآلاف عند تقاطع كركور (شمال) وبمدينة رحوبوت قرب تل أبيب (وسط).

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ورفع المتظاهرون، أمس السبت، عند مفترق كركور، لافتة كتب عليها “نتنياهو لا يريد انتهاء الحرب وعودة المختطفين”، كما هتفوا “نحتاج قيادة جديدة.. انتخابات الآن”.

وتظاهر آلاف آخرون أمام منزل نتنياهو، بمدينة قيسارية (شمال) وهتفوا ضده، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة “فورا”، ومن المتوقع أنّ ترتفع وتيرة المظاهرات في أنحاء البلاد خلال الساعات المقبلة، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وحسب صحيفة إسرائيل اليوم، انطلقت المظاهرات في 80 موقعا للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وخلال المظاهرات، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين في ميدان باريس في القدس، وفي تل أبيب، واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين، كما قام شرطي بسب والدة أحد المتظاهرين، وفقًا لهيئة البث.

اعتداء على عضو كنيست

وخلال مظاهرة تل أبيب، هاجمت الشرطة النائبة نعاما لزيمي عضو الكنيست خلال محاولتها منع الشرطة القبض على إحدى المتظاهرات، وتعقيبًا على الواقعة وصفت لزيمي وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بـ”الانقلابي”.

وكتبت على حسابها في إكس “من الجنون أن يبرر المتحدث باسم الشرطة قيام ضابط بشد شعري بعنف وعدوانية، حتى أنه أمسك بي من وجهي وخنقني، الناطق الرسمي باسم الديكتاتورية والوزير، لا توجد طريقة أخرى لشرح ذلك”، وادعت الشرطة أن النائبة تستغل حصانتها لتعرقل عمل أفرادها.

لابيد يعلق

بدوره، هاجم المعارض يائير لابيد الشرطة، وقال “كل ليلة سبت نشهد عنف الشرطة في المظاهرات، الليلة (أمس) سلوك صارخ في القدس وعنف ضد عضو كنيست ومتظاهرين آخرين”.

وأضاف في منشور “سنطلب نقاشا خاصا في لجنة الأمن الداخلي وتدخل المستشار القانوني للحكومة، وأنا أطالب قائد الشرطة: أوقفوا هذه الظاهرة قبل أن تراق الدماء هنا”.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد معارضون للحكومة وذوو أسرى إسرائيليين، من نشاطاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة.

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بإقالة الحكومة وإعقد صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة
مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بإقالة الحكومة وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات