الاحتلال الإسرائيلي يدمر آخر سلة غذائية في غزة (فيديو)

نحو 500 دونم من الأراضي الزراعية قرب مدينة رفح

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 500 دونم من الأراضي الزراعية قرب مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، مما سيزيد من معاناة السكان ويهدد بتفاقم حالة المجاعة.

وقال مزارعون من عائلة زعرب للجزيرة مباشر إن هذه الأراضي التي تقع شمال غرب مدينة رفح كانت تشكل آخر سلة غذائية للقطاع.

وعبَّر سعدي زعرب عن دهشته “من هذا التدمير غير المبرر”، قائلا إنه لا يوجد أي نشاط لفصائل المقاومة هناك.

وذكر أنهم اضطروا إلى الاستعانة بالصليب الأحمر لإخراجهم من المنطقة بعد أن حاصرتهم دبابات الاحتلال.

بدوره، قال ماهر زعرب إن الاحتلال يهدف إلى تجويع سكان قطاع غزة، وسيدمر أي شيء لزيادة المجاعة.

وحسب بلدية قطاع غزة، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتدمير نحو 55 ألف شجرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.