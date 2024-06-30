الغزواني يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الأحد، تقدُّم الرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بعد فرز نحو نصف الأصوات.

وقالت اللجنة إن الغزواني حصل على 54.875% من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد على 22.865% بعد فرز 50.325% من الأصوات، أو ما يعادل 2211 مركز اقتراع فقط من أصل 4503 مراكز بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وأدلى الناخبون الموريتانيون، أمس السبت، بأصواتهم في ثامن انتخابات في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد.

واستبق ولد أعبيد انتهاء عمليات التصويت باتهام السلطات بتزوير الانتخابات، وقال في تصريح صحفي أمس السبت إن الاعتداء على ممثليه في مكاتب التصويت وطردهم خارج المكاتب في كل من مدينتي أطار وبتليميت في الجنوب الغربي من موريتانيا” قد يسببان بداية انجراف خطير لعملية الاقتراع”.

7 مرشحين

وتنافس في الانتخابات 7 مرشحين هم: الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي معارض) حمادي ولد سيدي المختار.

كما تنافس في الانتخابات كل من الناشط الحقوقي بيرام الداه أعبيد، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب المعارض أوتوما أنتوان سليمان سوماري، والسياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي.

وإذا لم يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة (أكثر من 50% من نسبة المصوتين) فستكون هناك جولة ثانية في 13 من يوليو/تموز المقبل بين المرشحَين صاحبَي أعلى حصتين من الأصوات.

يُذكر أن الغزواني يتولى منصب الرئيس منذ شهر أغسطس/آب 2019، وسبق له أن شغل منصب وزير الدفاع في حكم سلفه محمد ولد عبد العزيز، كما كان قائدًا عامًّا للجيش لمدة 10 سنوات.