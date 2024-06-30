القسام تعرض مشاهد استهداف وقنص جنود إسرائيليين.. والاحتلال يعترف بسقوط قتلى (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف آليات وقوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، مما أدى إلى إيقاع قتلى وجرحى في صفوفه.

وأشارت الكتائب في بيان لها عبر منصة تلغرام، مساء السبت، إلى أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بعد رصد لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة، كما دكت قوات الاحتلال بصواريخ (107) وقذائف الهاون.

وأكدت “القسام” إيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال بعد استهدافها لقوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل.

وعرضت “القسام” مشاهد لما قالت إنها عملية الاستيلاء على طائرة استخبارية تابعة لجيش الاحتلال تحمل رقم (6153).

جيش الاحتلال يقر بمقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث

في السياق، أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من عسكرييه وإصابة آخر بجروح خطرة خلال معارك بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه إن عسكريين اثنين قُتلا وأُصيب ثالث بجروح خطرة خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

ولم يكشف الجيش عن هوية القتيلين، لكنه أشار إلى أن أحدهما جندي (20 عامًا) من مدينة رعنانا (وسط)، وكان يخدم بالكتيبة 890 التابعة للواء المظليين.

أما الثاني فهو ضابط احتياط برتبة رائد (21 عامًا) من سكان مستوطنة معاليه أدوميم، وكان يخدم بالكتيبة 77.

ولم يقدّم الجيش أي تفاصيل عن العسكري الذي قال إنه أُصيب بجروح خطرة، أو يكشف عن ملابسات مقتل وإصابة الثلاثة.

لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إن الجندي قُتل جراء تفجير مبنى مفخخ بحي الشجاعية في مدينة غزة، بينما قُتل ضابط الاحتياط برصاص قناص في الحي ذاته.