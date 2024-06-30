حسن راتب.. الإفراج عن رجل الأعمال المصري بعد انتهاء عقوبته في قضية “الآثار الكبرى”

أفرجت السلطات المصرية، مساء أمس السبت، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات في قضية الاتجار بالآثار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى راتب (77 عامًا) تهمًا تتعلق بتكوين شبكة للاتجار في الآثار وتمويل عمليات التنقيب عنها تمهيدًا لتهريبها وبيعها خارج البلاد.

يُذكر أن المحكمة خففت الحكم على راتب، في يناير/كانون الثاني 2023، من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية “الآثار الكبرى”.

“ضحية خلافات”

ودافع راتب عن نفسه أمام النيابة بأنه طرف وسيط بين جهات رسمية داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن بعض الآثار “غادرت مصر ودخلت الإمارات بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية”، وأنه ضحية خلافات أكبر منه.

يُشار إلى أن حسن راتب من أبرز رجال الأعمال في مصر، وله استثمارات متعددة في مجالات عدة منها الإعلام والعقارات والسياحة والتعليم، وكان مستثمرًا بارزًا في محافظة شمال سيناء، وهي منطقة عادة لا تسمح السلطات فيها بممارسة الأنشطة الاستثمارية لأي شخص بسهولة.