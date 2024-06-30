سرايا القدس تعرض مشاهد من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين داخل مبنى بالشجاعية (فيديو)

تم تفخيخ المنزل، الذي يوجد به فوهة نفق، باستخدام عبوات شديدة الانفجار وصاروخ أطلقته مقاتلات الاحتلال

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين“، مقطعًا مصورًا يوثق كمينًا تم تنفيذه مساء الجمعة الماضي، واستهدف قوة من الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس إن المشاهد تصور “عملية الإجهاز على قوة صهيونية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقًا بحي الشجاعية”.

وذكرت سرايا القدس، مساء الأحد، في تعليق خلال المقطع أن مقاتليها قاموا بتفخيخ المنزل، الذي يوجد به فوهة نفق باستخدام عبوات شديدة الانفجار، كما استخدم المقاتلون في عملية التفخيخ صاروخًا إسرائيليًا كانت قد أطلقته طائرة إسرائيلية، لكنه لم ينفجر.

كما أعلنت سرايا القدس في بيانات منفصلة عن العمليات التالية: