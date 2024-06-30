سرايا القدس تعرض مشاهد من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين داخل مبنى بالشجاعية (فيديو)
تم تفخيخ المنزل، الذي يوجد به فوهة نفق، باستخدام عبوات شديدة الانفجار وصاروخ أطلقته مقاتلات الاحتلال
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30/6/2024-|آخر تحديث: 30/6/202407:17 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين“، مقطعًا مصورًا يوثق كمينًا تم تنفيذه مساء الجمعة الماضي، واستهدف قوة من الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.
وقالت سرايا القدس إن المشاهد تصور “عملية الإجهاز على قوة صهيونية داخل مبنى به فوهة نفق في كمين معد مسبقًا بحي الشجاعية”.
وذكرت سرايا القدس، مساء الأحد، في تعليق خلال المقطع أن مقاتليها قاموا بتفخيخ المنزل، الذي يوجد به فوهة نفق باستخدام عبوات شديدة الانفجار، كما استخدم المقاتلون في عملية التفخيخ صاروخًا إسرائيليًا كانت قد أطلقته طائرة إسرائيلية، لكنه لم ينفجر.
كما أعلنت سرايا القدس في بيانات منفصلة عن العمليات التالية:
- قنص جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية.
- قصف تجمعات لقوات الاحتلال في محور التقدم لحي الشجاعية بوابل من قذائف الهاون النظامي.
- خوض اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في منطقة “السنترال” شرقي الحي.
- قصف موقع “ناحل عوز” العسكري بصواريخ من نوع (107).
- قصف تموضعات آليات الاحتلال وجنوده في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
المصدر : الجزيرة مباشر