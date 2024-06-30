قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفرقة 17 مشاة في سنجة وعاصمة ولاية سنار (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، مساء السبت، أنها سيطرت على الفرقة (17) مشاة (سنجة) من قوات الجيش السوداني.

وأفاد الفاتح قرشي الناطق باسم قوات الدعم السريع أن قواتهم قامت بـ”تحرير الفرقة 17 مشاة سنجة) وبسطت سيطرتها التامة على عاصمة ولاية سنار بعد أن ألحقوا هزيمة مذلة بمليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية وما يسمى بقوات الدفاع الشعبي (المقاومة الشعبية)”، على حد وصف البيان.

وأشار قرشي إلى أنه “تم الاستيلاء على عدد (112) عربة بكامل عتادها العسكري من بينها (بكاسي) وهيئة العمليات وما يسمى بكتيبة البراء بن مالك، كما تم الاستيلاء على عدد (6) دبابات مجنزرة، وكميات من الأسلحة والذخائر والمدافع، وعدد (250) دراجة بخارية”.

كما أكد أن قوات الدعم “كبدت العدو (في إشارة إلى الجيش السوداني) خسائر كبيرة في الأرواح بالمئات، ووضعت يدها على جميع المؤسسات بما في ذلك رئاسة حكومة الولاية”.

وتواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت، في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم وولاية سنار ومدينة الفاشر غربي البلاد.

وتقع مدينة سنار في الجزء الجنوبي من وسط السودان، وتعتبر حلقة الوصل الرئيسية التي تربط بين عدد من المدن الاستراتيجية في شرق وغرب البلاد وجنوبها لوقوعها على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة سنار وعدد من المدن في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة، كما تشكل عمقا مهما لمناطق ولايات كردفان لربطها مع ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

البرهان يتفقد القوات بولاية سنار

وفي وقت سابق السبت، تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القوات في الخطوط الأمامية بولاية سنار في وسط السودان.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته عبر صفحتها بـفيسبوك إن البرهان “يتناول مع القوات وجبة الطعام وسط معنويات عالية وإصرار قوي على تحرير السودان كله من مرتزقة مليشيا الدعم السريع الإرهابية (الجنجويد)”.