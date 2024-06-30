قوافل مساعدات من جنين إلى غزة رغم التضييق والحصار (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر قوافل مساعدات إنسانية تنطلق من مدينة جنين بالضفة الغربية إلى قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وتضييقه على دخول المساعدات عبر معبر رفح.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، قال ربيع بسام ياسين جتّاوي من جنين “هذه المبادرة لمساعدة أهلنا في غزة الذين يعانون من عدم توفر المنتجات الغذائية. نحن في جنين نشعر بواجبنا تجاههم، ونسعى لتقديم كل ما نستطيع من دعم”.

وأضاف “قمنا بتعبئة شاحنات بمنتجات خضار يومية مثل البندورة والخيار والبطاطس والبصل، مع التأكد من جودتها العالية لأننا نرسل شيئًا نعتز به لأهلنا في غزة”.

منتجات أساسية

وأوضح جتّاوي أن المساعدات تتضمن منتجات أساسية يحتاج إليها كل بيت، مشيرًا إلى أن هناك استغلالًا من بعض التجار لرفع الأسعار مع نقص المساعدات.

وأكد جتّاوي أن المبادرة ستستمر لدعم سكان غزة، موجهًا رسالة تضامن “قلوبنا مع أهل غزة، ونسأل الله أن ينصرهم على كل من عاداهم. هذه بضاعة من جنين إلى غزة، ونأمل أن تصل وتخفف من معاناتهم”.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشدد فيه الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على معبر رفح، مما يعوق وصول المساعدات ويزيد من صعوبة الوضع الإنساني في قطاع غزة.