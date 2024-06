مقررة أممية: لا أفهم لماذا لم تأمر الجنائية الدولية باعتقال العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين؟

أعربت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، عن استغرابها من عدم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي وصفته بأنه “العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

جاء ذلك في معرض تعليق فرانشيسكا على مصادقة المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” على خطة لسموتريتش تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت المقررة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “رغم الضغط السياسي الكبير على المحكمة الجنائية الدولية، فأنا لا أفهم حقًا لماذا لم يطلب المدعي العام للمحكمة حتى الآن إصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الرجل (سموتريتش)؟ الذي يعد العقل المدبر الرئيس لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”.

Even considering the significant political pressure on the #ICC, I really don't understand why the ICC Prosecutor has not yet requested an arrest warrant against this man, who is a key mastermind of Israel's genocidal policies against the Palestinians. https://t.co/1JeSvIThTP

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 30, 2024