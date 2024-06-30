نجمة “صراع العروش” تحث جمهورها على إيصال صوت غزة إلى العالم (فيديو)

ناشدت النجمة الهولندية، كاريس فان هوتين، المعروفة باسم “ميليساندر” في المسلسل الشهير “صراع العروش”، متابعيها عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، لحثهم على الاستمرار في دعم غزة، والتحدث عن مأساتها في المنصات والوسائط المختلفة كافة.

وحثّت كاريس المتعاطفين مع غزة والمناهضين للحرب عليها بضرورة الاستمرار في نشر القصص والتفاصيل القادمة من القطاع المحاصر حتى يصل صوتهم إلى العالم، ولا تموت قضيتهم.

وقالت “أعلم أنكم تستخدمون المنصات في بيع السلع والحديث عما تحبون ونشر القصص التي تهمكم وتعجبكم، لكن ما أعتقده أنه أهم هو إظهاركم الاهتمام بما يجري لأهل غزة، وهو أقل ما يمكنكم تقديمه”.

وأكملت الفنانة، التي تستخدم حساباتها باستمرار في دعم غزة، أنه يجب على الجميع أن يوضحوا أن ما يجري حاليًا ليس عاديًا ولن يكون، ويجب إدانة ما يحدث بكل السبل.

وأردفت الممثلة الهولندية “من المحبط أن نقول ليس بإمكاننا فعل شيء، في الواقع نحن نرى ونسمع وعلينا فعل الكثير”.

وتستغل كاريس صفحتها على “إنستغرام” لنشر مقاطع مصورة من غزة تعكس الدمار الواسع والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.