نور شمس.. شهيد وإصابات بقصف مباشر من مسيّرة إسرائيلية لمنزل شرقي طولكرم (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني سعيد عزت جابر (24 عامًا) وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، منزلًا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر محلية وشهود عيان، إن المسيّرة استهدفت المنزل بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره جزئيًا وإحداث إصابات بين سكانه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القصف أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطرة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

طولكرم.. بؤرة توتر

وتشهد منطقة طولكرم توترًا مستمرًا وتصعيدًا في الاعتداءات الإسرائيلية، ما يُفاقم من معاناة السكان ويزيد من عدد الضحايا والإصابات.

ويأتي الهجوم يأتي سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال على المناطق الفلسطينية المختلفة بالضفة وغزة المتواصلة بكثافة من 7 من أكتوبر/تشرين الأول.