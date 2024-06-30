هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيواصل بقاءه في غزة حتى العثور على جهة لإدارتها

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال سيواصل البقاء في قطاع غزة حتى العثور على جهة دولية أو أخرى لإدارة شؤونه. ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية قولها إن مثل هذا الوضع قد يستمر شهورًا.

وأشارت المصادر في حديث للإذاعة الإسرائيلية إلى أنه ليس لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصلحة في إبرام صفقة تبادل ما دامت الحرب مستمرة، ومن ثَم فإن فرصة إعادة الأسرى دون انتهاء الحرب “منخفضة جدًّا”.

محور فيلادلفيا

ورأت المصادر الأمنية أنه “إذا أخلى الجيش محور فيلادلفيا، فإن حماس ستستعيد السيطرة عليه عاجلًا أم آجلًا”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية مايو/أيار الماضي السيطرة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، المعروف باسم “محور فيلادلفيا”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه ليس مستعدًّا لإقامة دولة فلسطينية، ولن يسمح بتسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، أنه يريد “إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين”، مشيرًا إلى أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليست أمرًا واقعيًّا.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تُقدَّر تكلفة الحرب على قطاع غزة حتى الآن بنحو 111 مليارًا و500 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 30 مليار دولار أمريكي)، وأشار رئيس قسم الميزانيات في وزارة الدفاع الإسرائيلية غيل بنحاس إلى أن إجمالي نفقات الحرب ستبلغ 130 مليارًا (حوالي 23 مليار دولار).

يُذكر أن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان احتمال اندلاع حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.