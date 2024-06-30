“5 دول أخطأت”.. سموتريتش: سنطلق اسم أي بلد يعترف بفلسطين‬⁩ على مستوطنة جديدة (فيديو)

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إطلاق أسماء الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين على 5 مستوطنات في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في مقطع مصور “صدّقنا في اجتماع الكابنيت على قرار رئيس الحكومة من أجل إقامة 5 مستوطنات في الضفة الغربية، وأعلنّا سلفًا أن كل دولة تعترف بشكل أحادي الجانب بدولة فلسطين، سنطلق اسمها على مستوطنة في الضفة. هناك 5 دول ارتكبت هذا الخطأ، فأقمنا 5 مستوطنات”.

“سنأتي بمليون مستوطن”

وجدد سموتريتش رفضه إقامة دولة فلسطينية، قائلًا “الدولة الفلسطينية تهدد وجود إسرائيل، وهي لن تقوم، وسوف نطور ونوسع ونقيم المستوطنات والبنى التحتية، وسنأتي بمليون مستوطن، وهذا هو الرد الصهيوني على أعدائنا”.

"5 دول أخطأت".. سموتريتش يعلن إطلاق اسم كل دولة تعترف بـ #فلسطين على مستوطنة جديدة بـ #الضفة_الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pbH4hglMzl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 29, 2024

شرعنة 5 مستوطنات

وصدَّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطوات طالب بها سموتريتش “لشرعنة” بؤر استيطانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن “مجلس الوزراء المصغر صدَّق على خطة سموتريتش، للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية”.

وأضافت “حسب الخطة التي عرضها سموتريتش، يتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، ويتم تقنين 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، هي أفيتار وأدوريم وسدي إفرايم وجفعات أساف وحالتز، وستُنشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”.

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

الاعتراف بفلسطين

وخلال الأسابيع الماضية، اعترفت 5 دول أوروبية جديدة بدولة فلسطين، هي النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا إضافة إلى أرمينيا.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.