إسرائيل توقع اتفاقية مع أمريكا لشراء 25 طائرة “إف-35”

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها وقّعت صفقة بثلاثة مليارات دولار مع الولايات المتحدة لشراء 25 طائرة من مقاتلات (إف-35) المتطورة التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن، على أن يبدأ تسليمها عام 2028.

ونقل بيان الإعلان عن الصفقة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله “في توقيت يسعى بعض من خصومنا لتقويض روابطنا مع أكبر حليف لنا، نعزز تحالفنا”. وأضاف “هذا الأمر يوجّه رسالة قوية لأعدائنا في المنطقة”.

ووفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، ترفع الصفقة عدد مقاتلات إف-35 في أسطول الجيش الإسرائيلي إلى 75 طائرة.

وجاء في البيان “سيبدأ تسليم جيش الدفاع الإسرائيلي المقاتلات في عام 2028 بمعدل ثلاث إلى خمس مقاتلات في العام”.

وإسرائيل هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تمتلك مقاتلات إف-35 التي تُعَد الأكثر تطورا في العالم. وهذه المقاتلات قادرة على التواري عن الرادارات، ويمكن استخدامها لجمع معلومات استخبارية وتوجيه ضربات في عمق أراضي العدو وخوض قتال جوي.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أصبحت أول دولة تستخدم مقاتلات إف-35 في قتال.

وفي إبريل/نيسان الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات لإسرائيل بلغت 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.

وجراء الدعم العسكري الأمريكي المطلق لتل أبيب، يحمّل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ نحو 8 أشهر، التي خلفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.