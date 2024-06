اعتقال 70 متظاهرا مؤيدا لفلسطين اقتحموا قنصلية إسرائيل في سان فرانسيسكو

أوقفت الشرطة الأمريكية 70 متظاهرا من مؤيدي فلسطين، إثر اقتحامهم بهو القنصلية الإسرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون، أمس الاثنين، لافتات تحمل شعارات مثل معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.

وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وردد بعض المتظاهرين شعارات فلسطين حرة وقاموا بربط أنفسهم بالأبواب.

وأعلنت شرطة سان فرانسيسكو لاحقا أنه تم اعتقال 70 شخصا دخلوا بهو القنصلية ورفضوا مغادرة المبنى.

وأضافت الشرطة في بيان “توصل الضباط إلى سبب محتمل للقبض على 70 مشتبها فيهم رفضوا إخلاء المبنى”. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت تقارير إخبارية أن الشرطة أخرجت المتظاهرين من المبنى واحدا تلو الآخر واقتادتهم إلى سياراتها مقيدي الأيدي.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل من مكان الواقعة أن المتظاهرين، الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم لاجتياح إسرائيل لغزة، قالوا إنهم يعتزمون البقاء قبل إبعادهم بالقوة.

وسائل إعلام أمريكية: متظاهرون يحتلون ردهة مبنى القنصلية "الإسرائيلية" في سان فرانسيسكو ويهتفون ضد الحرب في #غزة

Pro-Palestinian protesters have have taken control of the Israeli Consulate in San Francisco, demonstrating against the genocide committed by #Israel in #Gaza. pic.twitter.com/YRL59CM0FA

— Belkisse Rym Ennada khettache بلقيس ريم الندى ختاش (@Belkissek) June 3, 2024