الخارجية الأمريكية: إسرائيل قبلت مقترح الهدنة والكرة في ملعب حماس (فيديو)

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار في غزة، و”الكرة الآن في ملعب حماس”.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء “نحن على قناعة بأن إسرائيل مستعدة لتنفيذ هذا الاتفاق، لكن هذا لا يعني أن هناك أصواتا داخل إسرائيل وداخل الحكومة الإسرائيلية تعارض تلك الصفقة، لذلك المسؤولية الآن على عاتق حماس في الموافقة أو رفض هذا المقترح”.

ودعا ميلر مجلس الأمن إلى السعي لتنفيذ الاتفاق دون تأجيل، كما دعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى “الضغط على حماس لقبول تلك الصفقة”.

وأضاف “ما ورد في هذا المقترح هو ما قالت حماس إنها ستقبله قبل أسابيع، وإسرائيل مستعدة لتنفيذه، وآن الأوان من أجل إنهاء العنف وبناء مستقبل مشرق للفلسطينيين”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة “لم تشاهد خططا إسرائيلية دقيقة لليوم التالي للحرب في غزة”.

حماس تعلق على مقترح الهدنة

في سياق متصل، أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان موقف الحركة من المقترح المقدم من الوسطاء، وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى ما لم يكن هناك “موقف واضح” من تل أبيب بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من قطاع غزة.

وأوضح حمدان أن إسرائيل “لم تقدم اقتراحا” جديدا كما قال بايدن، وإنما “اعتراضا” على مقترح الوسطين المصري والقطري، الذي تسلمته حماس في 5 مايو/أيار الماضي، وأعلنت الفصائل الفلسطينية الموافقة عليه في 6 مايو، بينما رفضته إسرائيل بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

وقال حمدان إن ما قدمته إسرائيل “يتكلم عن فتح باب المفاوضات في كل شيء وبلا نهاية، وهذا لا يتفق مع الموقف الذي تحدث عنه الرئيس بايدن في خطابه بخصوص وقف إطلاق نار دائم وانسحاب شامل من غزة، والذي عبّرنا عنه بالإيجابي”.