بينها الجولان المحتل.. حزب الله يقصف عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية (فيديو)

نفذ حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مجموعة من العمليات ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما نشر مشاهد توثق عملياته خلال الأيام القليلة الماضية.

وعبر سلسلة من البيانات، أعلن حزب الله الهجوم على لواء “حرمون 810” في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل (شمال شرق إسرائيل) بسرب من “المسيرات الانقضاضية”.

وبث حزب الله مشاهد لاستهدافه القبة الحديدية بمربض الزاعورة في الجولان السوري المحتل، وتضمنت المشاهد استطلاعا جويا للهدف وإطلاق صواريخ “كاتيوشا” باتجاه المربض، ثم إطلاق مسيرة انقضاضية نحو الهدف وإصابته إصابة مباشرة.

وقال حزب الله إنه استهدف صباح الثلاثاء موقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة بقذائف المدفعية، إضافة إلى استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الرمثا في تلال كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية.

كما أعلن استهدافه موقع الناقورة البحري بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، وفقًا للبيان.

وتداول إسرائيليون، صباح الثلاثاء، لحظة وصول صواريخ حزب الله إلى سماء المناطق التي يعيشون فيها، وانطلاق صواريخ القبة الحديدية للتصدي لها.

كما نشر حزب الله مجموعة من المشاهد التي توثق قصفه واستهدافه مواقع تابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل.

وبث حزب الله مشهدًا لاستهدافه حامية موقع بركة ريشا التابع لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية بصاروخ مزود بكاميرا، وأظهرت المشاهد محاولة جنديين إسرائيليين الهرب قبل وصول الصاروخ.

وفي مشهد آخر، استهدف حزب الله مقر السرية الحدودية في ثكنة دوفيف التابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي.

واندلعت حرائق على نطاق واسع في شمالي إسرائيل، منذ الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، في أعقاب ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنها حزب الله من جنوبي لبنان، مما دفع إلى إجلاء بعض السكان عن بلدة قريبة من الحدود، وفق السلطات الإسرائيلية.