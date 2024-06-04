شاهد: الحرائق تستعر في شمالي إسرائيل جراء صواريخ حزب الله

أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها “الجزيرة مباشر” استمرار الحرائق وانبعاث أعمدة دخان من مستوطنة كريات شمونة في الجليل شمالي إسرائيل، بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني، مساء الأحد.

وأصيب 6 أفراد من فرق الإطفاء الإسرائيلية بجروح طفيفة، مساء الاثنين، لدى محاولتهم السيطرة على النيران في مستوطنة كريات شمونة، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى “حرق لبنان كله”، ردّا على اندلاع 15 حريقا شمالي إسرائيل بعد صواريخ حزب الله.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحرائق ناجمة عن إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة من لبنان.

وأوضحت أن الحرائق اشتعلت على مساحة كبيرة في منطقة “ريخس راميم” قرب كريات شمونة.

ووفق الصحيفة، استُدعي العديد من طواقم الإطفاء إلى مكان الحادث، وبسبب الخطر الذي يهدد المنازل في “كريات شمونة” ومرغليوت، صدرت تعليمات للسكان الذين بقوا في المنطقة بإخلائها.

وقالت الصحيفة إن 15 بؤرة حريق جرى رصدها في منطقتي الجليل والجولان (السوري المحتل) وحدهما، معظمها بسبب إطلاق الصواريخ، وفي يوم حار بشكل خاص، إذ وصلت الحرارة في كريات شمونة ومنطقة طبريا إلى أكثر من 43 درجة مئوية.

وفي كريات شمونة، تنتشر 7 حرائق، تحاول 10 فرق إطفاء منعها من الوصول إلى المنازل، وفق الصحيفة.

أشعلتها صواريخ حزب الله.. استمرار الحرائق في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/7FZ5FaaY6f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن حريقا امتد نحو أحد الأحياء شمال كريات شمونة، وإن فرق الإطفاء تكافح ألسنة اللهب المرتفعة لمنعها من الانتشار إلى المنازل، لكن بعض ساحات المنازل بدأت تحترق بالفعل، وكذلك سقف أحد المنازل في المستوطنة.

ووفق الصحيفة، استغاث سكان المدينة طلبا للمساعدة مع اقتراب الحريق من منازلهم.

كما اندلعت الحرائق أيضا في مستوطنات “المطلة” و”كفر غلعادي” (جرى إجلاء مَن تبقى مِن سكانها) و”كيرين نفتالي” و”إيليفيلت” و”مافو حماه” و”نيتور” و”تل ساكي”، وأيضا بالقرب من “شلومي” في الجليل الغربي، حيث تعمل 3 فرق إطفاء.

وقالت هيئة البث الرسمية إنه جرى تفعيل مساعدة عابرة للمناطق، وغادرت سيارات الإطفاء وسط إسرائيل باتجاه الشمال للمساعدة في إخماد الحرائق.

من جانبه، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اندلاع الحرائق قائلا “ما يحدث الآن في الشمال هو إفلاس. حان الوقت ليحترق لبنان كله”، وفق صحيفة معاريف.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور بحسابه على منصة إكس “يشتعل الشمال ويحترق معه الردع الإسرائيلي”.

وأضاف “ليس لدى الحكومة خطة لليوم التالي في غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية. حكومة الفوضى الكاملة”.

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان، سقط بعضها في مناطق مفتوحة شمالي البلاد، فضلا عن اعتراض طائرتين مسيّرتين وسقوط اثنتين في منطقة مفتوحة.