سياسة|قطاع غزة

شاهد: مقاتل من سرايا القدس يقصف قوات الاحتلال في غزة وهو يحتسي القهوة

مقاتل من سرايا القدس يرتشف القهوة بينما يطلق القذائف علي آليات الاحتلال في غزة (الجزيرة مباشر)
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4/6/2024-|آخر تحديث: 4/6/202409:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة لاستهدافها آليات الاحتلال وجنوده شمال قطاع غزة وجنوبه.

وعرضت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قذائف الهاون التي استهدفت بها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في جباليا.

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وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي السرايا، وهو يجلس واضعًا قدمًا على قدم ويرتشف القهوة، بينما يطلق قذائف الهاون واحدة تلو الأخرى.

كما بثت السرايا، الثلاثاء، مشاهد لقصف مقاتليها تجمعات لجيش الاحتلال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووجّه أحد مقاتلي سرايا القدس رسالة إلى جيش الاحتلال قبل أن يبدأ بإطلاق القذائف، وقال “جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة شمال قطاع غزة وجنوبه، رغم مرور نحو 8 أشهر من العدوان الإسرائيلي برًّا وبحرًا وجوًّا.

المصدر : الجزيرة مباشر