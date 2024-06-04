شاهد: مقاتل من سرايا القدس يقصف قوات الاحتلال في غزة وهو يحتسي القهوة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد جديدة لاستهدافها آليات الاحتلال وجنوده شمال قطاع غزة وجنوبه.

وعرضت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قذائف الهاون التي استهدفت بها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في جباليا.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي السرايا، وهو يجلس واضعًا قدمًا على قدم ويرتشف القهوة، بينما يطلق قذائف الهاون واحدة تلو الأخرى.

سرايـ ـا القدس تبث صورًا لقصفهـا جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في مخيم #جباليا شمالي #غزة pic.twitter.com/FJfkF5bYEY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2024

كما بثت السرايا، الثلاثاء، مشاهد لقصف مقاتليها تجمعات لجيش الاحتلال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووجّه أحد مقاتلي سرايا القدس رسالة إلى جيش الاحتلال قبل أن يبدأ بإطلاق القذائف، وقال “جئناكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة شمال قطاع غزة وجنوبه، رغم مرور نحو 8 أشهر من العدوان الإسرائيلي برًّا وبحرًا وجوًّا.